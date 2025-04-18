スウェーデン1部ユールゴーデン小杉啓太、ECL準々決勝第2戦で右足ミドルスウェーデン1部ユールゴーデンのU-20日本代表DF小杉啓太は現地時間4月17日、ラピド・ウィーン（オーストリア）と対戦したUEFAヨーロッパカンファレンスリーグの準々決勝第2戦で豪快なミドルシュートで貴重な同点弾をマークした。強豪チェルシー（イングランド）との準決勝進出に貢献した19歳の活躍に「エグいの決めたな」「A代表滑り込みそう」と反響が広