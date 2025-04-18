¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¾®¿ù·¼ÂÀ¡¢ECL½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¤Ç±¦Â­¥ß¥É¥ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Ë½êÂ°¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½DF¾®¿ù·¼ÂÀ¤¬¡¢¼ì·®¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ²¤½£¥«¥Ã¥×Àï4¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö4·î17Æü¤Ë¥é¥Ô¥É¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤ÈUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤È¡¢2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢¤òÆ±ÅÀ¤ËÌá¤¹±¦Â­¥ß¥É¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¾®¿ù¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó