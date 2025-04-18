ボクシングの世界戦興行「ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏＢｏｘｉｎｇ１３」（６月８日、東京・有明コロシアム）の開催が１８日、発表された。ＷＢＣ世界バンタム級王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝と、ＩＢＦ王者の西田凌佑（２８）＝六島＝との王座統一戦が正式決定した。３階級制覇の中谷は悲願だった自身初の統一戦に臨み、日本人王者同士では４例目の統一戦となる。２月の中谷の防衛戦後リング上で西田と並び立つなど、相思相愛の王