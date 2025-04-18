 ¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é 3¡Ý2 PSG¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î16Æü¡¿¥ô¥£¥é¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¿³È½¤Î¶¯Îõ¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î½Ö´Ö¾×·â¤ÎÉªÂÇ¤Á¤¬´éÌÌ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¼ç¿³¤ÎÉª¤¬Áª¼ê¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤Æ¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎKO¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à¡¹·è¾¡2nd¥ì¥°¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë