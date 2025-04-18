元ウェザーニュースキャスターの内田侑希（29）が18日、自身のSNSを更新。結婚したことを報告した。【写真】直近では…沖縄旅の様子を公開していた内田侑希内田は1995年12月8日生まれ。福岡県出身。高校生の時に、ニュージーランドに1年間の留学経験がある。上智大学総合グローバル学部総合グローバル学科に入学。アジア地域研究を学び、在学中は4年間、ボランティア団体「本当のガーナチョコレートを作るプロジェクト」に所属