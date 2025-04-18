北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さんが、17日に支援者の会に出席。娘に関する情報を全く得られない苦しみを訴えました。横田早紀江さんと支援者などが拉致問題の解決を願い、毎月開いているこの会は、2000年にスタートし、17日で241回目です。この中で早紀江さんは、娘・めぐみさんに関する情報を何ひとつ得られていない苦しみを訴えました。【横田早紀江さん】「来年90歳になってしまうので、そこまで