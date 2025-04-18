高知放送NPO高齢者支援基金は、今年度の助成先11団体に合わせて284万円余りを贈呈しました。4月18日に高知市の高知放送本社で贈呈式が行われた高知放送NPO高齢者支援基金は、1979年から毎年、高齢者福祉に貢献している県内のNPOやボランティア団体に助成しているものです。今年は、地域に根付いた民謡を次世代につなげようと活動する四万十町の「民謡サークル（しあわせクラブ）」に衣装や備品などの購入費として30万円。高