マルチに使えるバームにフリージアの香りが新登場春を感じさせる爽やかで優しい香りで、髪も心も潤う「アースハート ナチュラルバーム フリージア」(2145円)季節の変化を感じる瞬間は、人それぞれ。街路樹のつぼみがふくらみはじめたり、風のにおいが少し軽やかになったり。そんな季節の変わり目にぴったりの香りをまとって、髪も肌も、気持ちまで整えてみませんか？美容室EARTH(アース)から2025年3月28日に発売された「アースハー