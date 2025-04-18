カーリングでオリンピック™2大会連続メダルを獲得しているロコ・ソラーレが16日、都内でファンミーティングを行い、平日の夜にも関わらず駆け付けた180人のファンと約1時間半に渡り笑顔で交流。【写真を見る】ロコ・ソラーレ「アイドルになった気分」”5分で即完売"ファン感謝イベント『お気遣いなく!』で五輪3大会連続出場へ普段の試合とは違い和やかな会場の雰囲気にスキップ藤澤五月（33）は「私は何でもない一般人なんで