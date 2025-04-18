【大昭和ロボット捜査線】 4月18日 連載開始 【拡大画像へ】 ヒーローズは4月18日、同社のマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、マンガ「大昭和ロボット捜査線」の連載を開始した。 本作は「ロボット残党兵」や格闘ゲーム「ワールドヒーローズ」のコミカライズなどで知られる横尾公敏氏による作品。大昭和100年を舞台に、ふたりの機械化人間が