七海ひろき 俳優・声優・歌手として幅広く活動する七海ひろきが、4月16日に3rdアルバム『Crystal』をリリース。本作は昨年デジタルリリースされたTVアニメ『戦国妖狐 千魔混沌編』のエンディングテーマ「夜の隨」や5th Anniversary Song「Dearest」、植木豪プロデュースの新曲「Skyward」など新曲７曲を含む全９曲収録した。初回限定盤はMUSIC VIDEOやメイキング映像、そして七海ひろきがオリジナルキャンディ作り