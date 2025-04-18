コミックNewtypeで連載中のななてる氏の漫画を原作としたテレビアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』のティザーPVとティザービジュアルが公開。メインキャストに月城日花、鈴木崚汰、M・A・Oが決定した。【場面カット】公開された『アルマちゃんは家族になりたい』ティザーPVよりティザーPVでは、エンジとスズメがアルマを開発し、お父さんお母さんとなったきっかけや3人が家族になっていく!?かもしれない過程がチラ見でき