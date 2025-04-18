·ò¹¯¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡¢4·î17Æü¡¢¥ë¥Æ¥¤¥ó¤ò1Æü3Î³(ÌÜ°Â)¤¢¤¿¤ê160mgÀÝ¼è¤Ç¤­¡¢µÛ¼ýÎ¨¤Î¹â¤¤¡Ö¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥ë¥Æ¥¤¥ó¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ë¥Æ¥¤¥ó160¡×(3,240±ß¡¦90Î³)¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ë¥Æ¥¤¥ó160¡×¥ë¥Æ¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢¡Ö¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ·Á³¿§ÁÇ¤Î°ì¼ï¡£ÌÜ¤Î²«ÈÃ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÊ¬¤È¿å¾½ÂÎ¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢»ç³°Àþ¤ä¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÌÖËì¤ÎºÙË¦¤ò¼é¤Ã¤Æ