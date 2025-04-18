総合格闘家の扇久保博正は、自身のYouTube「おぎちゃんねる」で5月4日に東京ドームで開催される「RIZIN男祭り」の注目カード「朝倉未来 vs. 鈴木千裕」の勝敗予想を行い、試合は前王者・鈴木千裕の判定勝ちと予想した。 ■鈴木は「まさに稲妻のごとく攻めまくる」と予想 扇久保は勝敗予想前に、両選手をリスペクト。鈴木に対しては「決まったのがまずびっくり」とし、3月30日にカルシャガ・ダウトベック（カザフス