アサヒ飲料は、炭酸飲料「三ツ矢サイダークラシック」を、2025年4月22日に数量限定で発売する。ニューレトロ感伝わるデザイン甘さが強かった昭和時代の「三ツ矢サイダー」の味を、現代の嗜好に合わせて再現したという。三ツ矢ブランド独自の「磨かれた水」「果実などから集めた香り」「非加熱製法」により、やさしい甘さとさわやかな香りに仕上げた。パッケージは、水色をベースに同ブランドの矢羽根ロゴを大きくあしらい、発売年