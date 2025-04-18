三重県紀北町でマリーゴールドの出荷が、最盛期を迎えています。 【写真を見る】マリーゴールドの出荷最盛期 鮮やかな黄色やオレンジ色の花咲かせるメキシコ原産のキク科 三重・紀北町 鮮やかな黄色やオレンジ色の花を咲かせる「マリーゴールド」は、メキシコ原産でキク科の花です。 暑さに強く、秋まで長く楽しめることから寄せ植えやガーデニングなどで人気があります。紀北町の園