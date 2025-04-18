１４日にスタートしたフジテレビ系連続ドラマ「続・続・最後から二番目の恋」（月曜・午後９時）。俳優・中井貴一の娘役を演じる女優の白本彩奈（２２）に注目が集まっている。白本は、中井演じる長倉和平の一人娘・長倉えりな役を演じている。大人びており、性格はクールでドライ。和平に対しては特に手厳しく、辛辣（しんらつ）かつ愛ある言葉を投げかける。その反面で千明（小泉今日子）には懐いている。現在は美大を卒業し