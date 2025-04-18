熊本地震で被災し解体された熊本土木事務所の跡地に、熊本県が複合施設の誘致を検討していることが分かりました。 【写真を見る】複合施設の誘致が検討されている「熊本土木事務所」跡地 熊本市東区東町（ひがしまち）にあった熊本土木事務所は、2016年の熊本地震で建物にひびが入るなどしたため解体され、現在は更地となっています。 県はこの跡地にマンションや商業店舗などの複合施設を誘致する方針で、去年（2024年）11月に