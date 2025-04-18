【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のＪＩＮ（ジン）が初のファンコンサートツアー「＃ＲＵＮＳＥＯＫＪＩＮ＿ＥＰ．ＴＯＵＲ」を開催する。所属事務所のビッグヒットミュージックが１８日、発表した。ツアーは６月２８、２９の両日にソウル郊外の高陽総合運動場の補助競技場で行う韓国公演を皮切りに、千葉、大阪、米アナハイム、ダラス、タンパ、ニューアーク、英ロンドン、オランダ・アムステル