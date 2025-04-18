ダイエット中だけどスイーツが食べたい……という時には、【シャトレーゼ】の「糖質カットケーキ」がおすすめ！ 罪悪感少なめで食べられそうな4商品をピックアップしました。 クオリティ高すぎっ！「糖質78%カットの濃厚チョコショートケーキ」 最初にご紹介するのは、シャトレーゼマニアの@mame48goさんが「糖質は限りなくカット」「うれしい」とお気に入りのこちら。濃厚そうなビジ