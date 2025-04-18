瀬戸内国際芸術祭2025 開会式あなぶきアリーナ香川高松市サンポート 瀬戸内海の島々などを舞台に3年に1度開かれる現代アートの祭典、「瀬戸内国際芸術祭」が18日、開幕しました。 （香川県／池田豊人 知事）「瀬戸内国際芸術祭2025の開会を宣言します」 高松市のあなぶきアリーナ香川で開かれた瀬戸内国際芸術祭の開会式。波を表現したパフォーマンスが会場を盛り上げました。