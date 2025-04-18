香取慎吾が5月28日にリリースする最新アルバム「CircusFunk」に、韓国の13人組グローバルグループ、SEVENTEENとのコラボレーション楽曲、香取慎吾×SEVENTEEN「BETTING」が収録されることが18日、明らかになった。「BETTING」は、2023年に配信限定でリリースされ、カンテレ・フジテレビ系で23年1月期に放送された連続ドラマ「罠の戦争」の主題歌としても注目を集めた楽曲。SEVENTEENにとっては日本のアーティストとの初のコラボ