ボクシングの帝拳プロモーションは18日、都内のホテルで会見を開き、6月8日（日）に東京・有明コロシアムで「Prime Video Boxing 13」を開催すると発表。WBC世界バンタム級王者・中谷潤人（27＝M.T、30戦全勝23KO）とIBF同級王者・西田凌佑（28＝六島、10戦全勝2KO）の王座統一戦が正式発表された。WBA王者が堤聖也（角海老宝石）、WBO王者が武居由樹（大橋）と、日本人が主要4団体の世界王座を独占するバンタム級で、待望の統一