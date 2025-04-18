人気グループ・ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３０）が１８日、都内でドミノ・ピザ「ワールドドミノ欧州編」新商品発表会に、昨年のパリ五輪、柔道男子６６キロ級で２連覇を達成した柔道家・阿部一二三（２７）とともに登場した。本イベントで初共演となった２人。菊池が「バラエティーでご一緒したことはあるが、お話はしたことがなかった。テレビで応援していた人。実はさっきトイレで一緒になったんですが、トイレでも覇気を