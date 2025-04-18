石破首相は18日午後、アメリカでの関税交渉を終えて帰国する赤沢経済再生担当相から報告を受け、今後の対応について検討を本格化させる方針です。国会記者会館から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。政府関係者が「トンネルの先の光はまだ見えていない」と話す中、石破首相は午後、赤沢経済再生担当相から報告を受け、交渉カードの洗い出しを急ぐとともに政府一丸の対応を強調しています。石破首相：日米間で