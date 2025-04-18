今日18日(金)沖縄では局地的に激しい雨が降っていて、昼過ぎにかけて土砂災害などに十分注意が必要です。一方、午後は北日本や中国・四国などでも雨や雷雨となり、傘の出番となりそうです。沖縄で「激しい雨」を観測土砂災害などに十分注意今日18日(金)、沖縄は停滞する前線の影響で断続的に雨が降っていて、局地的に雨脚が強まっています。1時間降水量は、粟国空港で午前6時57分までに41.0ミリ、国頭村奥で午前9時08分までに37.