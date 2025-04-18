今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「なんのために生まれて」（第15回）が18日に放送され、突然、嵩（北村匠海）の前に姿を見せた母・登美子（松嶋菜々子）がラストシーンで驚きの言葉を放つと、ネット上には「はぁ〜！？」「登美子やべえな」「とんでもない母ちゃんだな〜」などの声が相次いだ。【写真】登美子の言葉に困惑する崇『あんぱん』第15回場面カット8年間音