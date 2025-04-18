大分県玖珠町で5月5日に開かれる日本童話祭のシンボル「ジャンボこいのぼり」2匹の虫干しが17日、同町帆足の玖珠川河川敷であった。町内七つの幼稚園や保育園などの園児121人も参加、大きなこいのぼりを広げた。2匹は布製で、1991年作製の「黒鯉（こい）」（全長60メートル、胴回り24メートル、口径8メートル、重さ200キロ）と、2008年作製の「青鯉」（55メートル、20メートル、6・5メートル、100キロ）。年長児は黒鯉を、年