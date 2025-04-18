2023年10月8日、74歳で亡くなったシンガーソングライターの谷村新司。その翌年末から追悼企画がスタートし、谷村の誕生日にちなんだ昨年12月11日から今年4月9日にかけ、ソロ・アルバム23作品が続々と高音質CD（SHM−CD）で復刻されてきた。注目したいのは、その23作すべてが発売日の前日、いわゆる“フラゲ日”にオリコンCDアルバムのデイリーTOP50内、週間でもTOP100前後にランクインしていることだ。23作合計の初動売り上げは