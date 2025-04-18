島原半島に三つある産婦人科の病院、診療所の中で最大の「島原マタニティ病院」（長崎県島原市、30床）が7月末で閉院する。地域における今後の産科医療はどうなるのか。同病院の立ち上げ人の1人で、現在は長崎市内でクリニックを開く県医師会の森崎正幸会長（76）に聞いた。−同病院との関係は。「島原マタニティ病院は1983年に私を含む医師3人で始めた診療所が出発点。14年間勤務した」−閉院をどう見るか。「島原は里