「少年ジャンプ＋」（集英社）10周年を記念した展示イベント「少年ジャンプ＋展」が、4月18日（金）から5月18日（日）までの期間、東京・天王洲にある寺田倉庫 G1ビルで開催。『SPY × FAMILY』や『ダンダダン』、『怪獣8号』など「少年ジャンプ＋」の人気作品が一同に集うイベントで、原画や特別展示が行われる。今回開幕に先駆けて行われたプレスビューに参加。泣けて笑えて、元気がもらえる会場内の様子をレポートする。【写