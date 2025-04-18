陸上自衛隊オスプレイの佐賀空港（佐賀市）配備を控え、関係機関でつくる「環境保全と補償に関する協議会」が17日、同市の県水産会館で初めて開催された。県と佐賀市、県有明海漁協、九州防衛局の幹部が出席し、緊急時も含めた連絡体制の確立を確認した。防衛局の江原康雄局長は、7月9日の佐賀駐屯地（仮称）の開設後、苦情相談窓口を設置する考えを示した。協議会は、有明海への悪影響を懸念する漁業者らの意見を施策に反映す