県は17日、佐渡市で有毒植物のコバイケイソウによる食中毒が発生したと発表しました。県の佐渡保健所によりますと17日午前9時すぎ、佐渡市内の医療機関から有毒植物による食中毒とみられる患者1人を診察したと連絡がありました。保健所が調査したところ、患者で70代の女性は、4月15日に佐渡市の山中で「オオバギボウシ（ウルイ）」と思って採取した野草を翌日の午後5時頃、自宅で1人でおひたしにして食べたところ、約5分後から、お