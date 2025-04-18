銀行の貸金庫から金塊などを盗んだ罪に問われている三菱UFJ銀行の元行員の女が、初公判で起訴内容を認めました。【映像】三菱UFJ銀行の元行員の女三菱UFJ銀行の元行員、山崎由香理被告（46）は、勤務先の貸金庫から金塊などを盗んだ罪に問われています。18日午前11時から東京地裁で開かれた初公判で、山崎被告は「全部認めさせていただきます」と起訴内容を認めました。警視庁は、山崎被告が17億円相当の現金などを盗んだ