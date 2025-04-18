4月26日から6月15日にかけて、『ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―』が名古屋市中区の松坂屋美術館にて開催される。イベント開幕に先駆け、展覧会会場で販売されるグッズの一部が公開された。 【画像】ポケモンと工芸作家たちが“わざ”で真剣勝負発表された新作グッズたち 今回発表されたのは、以下のグッズたち。ここでしか手に入らないグッズがめじろ押しだ。 『ぬいぐるみ／ポケモン×工芸展のピカチュ