インスタグラムで報告米大リーグ・パドレスの松井裕樹が17日（日本時間18日）、第3子となる次女が誕生したことを自身のインスタグラムで報告した。インスタグラムの文面に「我が家に5人目の家族となる次女が誕生しました」「初めての立ち会い出産を経験しました。妻と我が子の頑張りに本当に感動です」と記した松井。投稿には、カチューシャをつけた次女の画像を添えた。妻の石橋も自身のインスタグラムを更新。「#babygirl