米大リーグ（MLB）・パドレスの松井裕樹投手（29）の妻で、俳優の石橋杏奈（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。第3子となる女児の誕生を報告した。【写真】赤ちゃんの写真とともに第3子女児出産を報告した石橋杏奈石橋は、赤ちゃんの写真とともに「#babygirl 」「#thirdchild」とつづり、第3子の誕生を報告。松井も同日に自身のインスタグラムを更新し、「我が家に5人目の家族となる次女が誕生しました」と報告した。