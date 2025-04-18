4月18日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティーを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでMCPアセット・マネジメント チーフストラテジストの嶋津洋樹氏と、政治献金について意見を交わした。 寺島アナ「立憲民主党の辻元清美代表代行の資金管理団体が2021年に受けた個人献金のうち、1件1