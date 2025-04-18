食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地が展開する「Oisix」は、成城石井が展開するスーパーマーケット「成城石井」との初コラボレーションとなるミールキット「Kit Oisix『成城石井トリュフドレッシングで春菊サラダ』」を4月24日から発売する。「成城石井トリュフドレッシングで春菊サラダ」Oisixは食材宅配を通じ、消費者のインサイトを活かした商品開発に強みがある。成城石井はバイヤーの目利きと