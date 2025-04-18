強制退去となるのか──。老舗料亭の御曹司が覚醒剤や大麻所持で逮捕…「金田中」社長ピカピカの経歴とブラックな評判6代目山口組から一方的に「抗争終結宣言」を告げられ、その動向が注目される神戸山口組の井上邦雄組長（76）。今も自宅で「籠城」を続けているが、神戸地裁が今年1月下旬、組長宅の強制競売を開始し、神戸市北区の土地と建物を差し押さえていたことが分かった。強制競売は、井上組長らに損害賠償を求める東