¤«¤Ä¤Æ¤ÎµßÀ¤¼ç¡¦SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§¼ÒÄ¹¡Ê74¡Ë¤¬²ñ¸«¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓºÆ·ú¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆü»ÞÂÎÀ©¡×¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë20Ç¯Á°¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤ÇÅ¨ÂÐ¤·¤¿ËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°­¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HDÌò°÷¤Î¿·ÂÎÀ©¢£Êª¸À¤¦³ô¼ç¡Ö¿·ÂÎÀ©¤ËËÌÈø»á¡×ËÌÈø¼ÒÄ¹¡Ö²ÁÃÍ¤È¤«»ÈÌ¿¤È¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢Æü»Þ40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¯¸¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ