「モーニング娘。’25」の北川莉央（21）が17日、活動休止を発表した。所属するアップフロントプロモーションが公式サイトで伝えた。モー娘。北川莉央、SNS投稿流出で謝罪「全て私が書いたもの」1月には写真も流出北川については本人とみられる投稿がSNS上に流出し、14日に本人が「全て私が書いたもの」と認め謝罪していた。所属事務所は公式サイトで、「先日、ハロー！プロジェクトのルールに反する事案が発覚、北川自身も事実を