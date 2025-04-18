大谷翔平 PHOTO:aflo ＜2025年4月16日（日本時間17日）ロサンゼルス・ドジャース 対 コロラド・ロッキーズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平投手（30）が、本拠地のロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、初回に今季初の先頭打者本塁打となる6号ソロを放つなど5打数2安打2打点