「モノグラフ限定柴犬柄」トンボ鉛筆は、シャープペンシル「モノグラフ」を“ゆるくてかわいい”柴犬柄デザインにした「モノグラフ限定柴犬柄」を4月24日に発売する。なお、柴犬グッズは文具に限らず訪日外国人から人気を集めていることから、同製品は「日本限定品（Japan limited）」として国内のみで販売する。「シャープペンシル モノグラフ」の特長として、芯出しは「クリップノック」と、ボディを振るだけで芯が出る「フレノ