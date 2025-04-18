総合マーケティングビジネスの富士経済は、輸入食材の高騰や気候変動による農作物の不作、生産者の高齢化や担い手不足など「食」の現状および将来に対する危機感が高まりつつある中、「食」の持続可能性を追求しつつ消費者需要に応えるサスティナブルフードと、関連装置・サービスの市場を調査した。その結果を「食の未来を創造するサスティナブルフード市場の最新トレンドと予測 2025」にまとめた。トピックスとして、2030年国内