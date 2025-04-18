朝鮮半島の南北両国がともに“挫折”した。【画像】「選手はヤクザなのか？」北朝鮮選手の“暴力プレー”4月17〜18日（日本時間）にサウジアラビアで開催されたサッカーU-17アジアカップ準決勝では、韓国がサウジアラビアに1-1（PK戦1-3）、北朝鮮がウズベキスタンに0-3で敗れた。韓国は前半終了間際にFWオ・ハラム（17、全南ドラゴンズU-18）のゴールで先制したが、後半アディショナルタイムに同点弾を許し1-1で前後半90分が終了