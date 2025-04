ボーイズグループCLOSE YOUR EYESが、デビュー後初となる単独ファンミーティングを開催する。【注目】CLOSE YOUR EYES・日本人メンバーの“衝撃告白”所属事務所のUNCOREは4月17日、公式SNSでCLOSE YOUR EYESの初単独ファンミーティング「CLOSER MOMENTS」開催のニュースを伝えた。最初に公開されたツアーポスターには、青空の下のグラウンドを背景に野球ユニフォームを着たCLOSE YOUR EYESの姿が写っている。(画像=UNCORE)野球