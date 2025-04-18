8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥É¥ß¥Î ²¤½£ÊÔ¡Ù¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÆù¥Ô¥¶¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÈÀ¤³¦¤Ç³èÌö¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÀÆ»²È¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê27¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥¶¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤ªÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Æ¥ì