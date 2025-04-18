[１７日 ロイター] - ベッセント米財務長官は監督体制の合理化と規制緩和計画の調整に向け、連邦政府機関や他の銀行監督機関と非公開会合を主催している。ブルームバーグ・ニュースが１７日報じた。報道によると、財務省が政策課題に関する提言作成を主導する見込み。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）と連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）はコメントを控えた。財務省もロイターの取材要請に応じていない。ベッセント氏は先週、財務省は銀