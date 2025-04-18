2025年4月29日（火祝）開催の「羽田盃」にあわせて、4月18日（金）より、俳優の市原隼人がナレーションを務めるTVCM「ダート新体系 可能性篇」が関東/関西/北海道（一部地域を除く）およびYouTubeで公開された。CMは、新しいダート競走体系の整備によって生まれた「ダート競走馬の可能性」への想いを伝えるため制作。新体系で創設された「3歳ダート三冠競走」をはじめ、ダート競馬の熱戦を盛り上げていく。ナレーションを務